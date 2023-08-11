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В Афганістані тривала посуха поглиблює гуманітарну кризу

11 серпня, 2023 п'ятниця
16:15
Економіка Афганістан

На північному сході Афганістану фермери збирають пшеницю з сухої ​​землі. Третій рік поспіль води не вистачає врожаю, родини на межі голоду 

Про це пише Reuters.

55-річний фермер Абдул Хахад, із району Нахр-е-Шахі в провінції Балх, раніше сіяв два чи навіть три врожаї пшениці на рік, але за останні три роки він зміг виростити лише один. Урожайність його дев’яти акрів землі з кожним роком зменшується.

"Минуло три роки, як посуха почалася, колодязі, річка майже висохли. У нас навіть питної води не вистачає, бачите, вся наша земля висохла", - сказав Хахад і додав, що удень 40 °C - це звична температура.

Постійна нестача води в Афганістані погіршує ситуацію для продовольчої безпеки та економіки країни, яку на третину складає сільське господарство.

За даними експертів, зміна клімату посилює посуху, що призводить до збільшення навантаження на водні ресурси. Афганістан є шостою країною у світі за кількістю кліматичних небезпек. 

Маючи слабкий процес підведення води на поля Афганістан покладається на танення снігу в горах, щоб підтримувати течію річок і поливати урожай влітку.

Експерт з водних ресурсів і навколишнього середовища та науковий співробітник Федерального інженерно-дослідного інституту водних шляхів у Німеччині Наджібулла Садід сказав, що в міру підвищення температури, зменшення кількості опадів літнє танення не надходить у річки так багато, як раніше.

"Що стосується продовольчої безпеки, ви бачите, що в такій країні, як Афганістан, де понад 30% ВВП (валового внутрішнього продукту, - ред.) надходить із сільського господарства, тоді, звичайно, якщо на цей сектор вплинуть зміни клімату, то валовий обсяг економіки країни буде під впливом зміни клімату", – додав Садід.

  • У вересні 2022 року балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану.  
Світ
Афганістан
зерно
глобальне потепління
фермери
екологічна катастрофа
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