В Афганістані вибухнув снаряд: дев'ятеро дітей загинуло, четверо постраждало

Про це пише Al Jazeera.



За повідомленням офісу губернатора провінції Нангархар, вибух прогримів у селищі Байганан, коли візок для торгівлі продуктами наїхав на старий мінометний снаряд.



Унаслідок цього дев'ять дітей загинули, ще четверо отримали травми. Постраждалих ушпиталізували до лікарні провінції Джалалабад.



Як зазначає видання, Афганістан входить до переліку країн з найбільшою кількістю нерозірваних боєприпасів.



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