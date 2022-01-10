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В Афганістані вибухнув снаряд: дев'ятеро дітей загинуло, четверо постраждало

10 січня, 2022 понедiлок
18:27
Світ

Дев'ятеро дітей загинуло та ще четверо отримали поранення через вибух мінометного снаряду на сході Афганістану

Про це пише Al Jazeera.

За повідомленням офісу губернатора провінції Нангархар, вибух прогримів у селищі Байганан, коли візок для торгівлі продуктами наїхав на старий мінометний снаряд.

Унаслідок цього дев'ять дітей загинули, ще четверо отримали травми. Постраждалих ушпиталізували до лікарні провінції Джалалабад.

Як зазначає видання, Афганістан входить до переліку країн з найбільшою кількістю нерозірваних боєприпасів.
 

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Новини
вибух
Афганістан
постраждалі
снаряд
загиблі діти
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