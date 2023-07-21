В Амстердамі заборонили круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і запобігти забрудненню
В Амстердамі рада заборонила круїзним лайнерам відвідувати центр міста, щоб обмежити кількість туристів у столиці та запобігти забрудненню
Про це інформує BBC.
Зазначають, що влада міста вирішила, що круїзні лайнери не відповідають амбіціям Амстердама щодо сталого розвитку. Ухвалене рішення означає, що центральний круїзний термінал на річці Ей біля головного залізничного вокзалу Амстердама закриють.
Окрім того, влада вважає, що проходження круїзних лайнерів заважатиме планам будівництва нового мосту між історичним південним регіоном і районом Норд. Він є центром проєктів міського розвитку.
Ще однією причиною заборони називають боротьбу з рівнем забруднення повітря в Амстердамі. Дослідження, проведене щодо одного великого круїзного лайнера 2021 року показало, що воно виробляло такий самий рівень оксидів азоту за день, що й 30 000 вантажівок.
Місцева влада розглядає ймовірність визначити інші місця для причалу круїзів, далі від центру міста, проте остаточного рішення щодо цього ще не ухвалили.
Столиця Нідерландів щорічно приваблює 20 млн туристів.
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