Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Сенсаційною акцією з використанням каное та надувних човнів кліматичні активісти протестували проти круїзного туризму в Росток-Варнемюнде в суботу ввечері. Демонстранти затримали відправлення круїзного лайнера Aida Diva на дві години.

Зазначається, що з метою привернення уваги до екологічно шкідливих наслідків круїзу, кліматичні активісти з групи "Smash Cruiseshit" близько 18:00 розташувалися в порту Росток-Варнемюнде з гумовими човнами й каное перед круїзним лайнером Aida Diva, щоб не дати йому вийти з порту. Поліція розчистила блокаду за допомогою човнів з води, проте лайнер зміг відчалити й покинути порт лише після двогодинної затримки.

Як підтвердила прессекретар поліції, близько 20 осіб до цього перебували на воді і розгорнули на круїзному лайнері плакати. На одному з них вони вимагали: "Морський порятунок у Середземному морі замість розкішних лайнерів у кожному морі".

Також зазначається, що двоє активістів також залізли на ліхтарі круїзного термінала на набережній, а деякі демонстранти намагалися потрапити на 252-метрове судно.

"Перш за все, ми розпочали розслідування за фактом порушення Закону про зібрання", - сказав представник поліції. З того часу кліматичні активісти звинуватили поліцію в тому, що вона відштовхнула деякі з їхніх веслових човнів від них і перекинула їх.

"Люди, які купалися у воді, неодноразово наражалися на небезпеку через моторні човни екстрених служб", - йдеться в повідомленні. Після акції протесту щонайменше один член групи зазнав "жорстокого фізичного насильства" під час встановлення особи у відділку міліції.

Діяльність кліматичних активістів у світі

14 жовтня 2022 року екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. А 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо. А 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч". Того самого дня в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.

25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.

28 січня у Нідерландах сотні кліматичних активістів перекрили одну з головних доріг до Гааги на знак протесту проти витрачання мільярдів у Нідерландах на субсидії для виробників викопного палива.

4 травня активісти організації "Останнє покоління" вийшли на протест топлес і заблокували рух на жвавій вулиці в центрі Рима на знак протесту проти кліматичної політики італійського уряду.