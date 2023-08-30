В Англії під час розкопок на фермі знайшли оглядовий майданчик кам’яного віку: йому близько 8 тис. років
Під час розкопок на фермі поблизу села Ластлі археологи, ймовірно, знайшли оглядовий майданчик кам’яного віку, з якого стежили за здобиччю: його вік становить близько 8 тисяч років
Про це інформує BBC.
Загалом археологи знайшли 80 крем'яних каменів, які можуть бути віком близько восьми тисяч років. Цю територію вони досліджують вже втретє.
Експерти вважають, що оглядовий майданчик могли використовувати для спостереження за оленями, які паслися поблизу височини в Дартмурі.
"Це місце могло забезпечити мисливцям-збирачам гарний оглядовий майданчик, з якого можна було спостерігати за дичиною, що пересувалася ландшафтом", - йдеться у повідомленні.
- Раніше в Ірландії знайшли тисячолітнє поховання з близько 100 скелетами. Двоє зі знайдених останків датуються початком XI сторіччя.
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