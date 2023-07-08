В Ірландії знайшли тисячолітнє поховання з близько 100 скелетами
Під час розкопок на території майбутнього готелю північноірландської фірми в Дубліні було знайдено близько 100 останків скелетів із середньовіччя
Про це інформує BBC.
Зазначають, розкопки замовила компанія Beannchor, яка планувала побудувати на цій території готель Bullitt Dublin. Проводили їх на Кепел-стріт - місці, де колись було абатство Святої Марії, відкрите в 12 сторіччі. Його використовували ордени Савіньяків та Цистерціанів.
Там виявили поховання, створені понад 1000 років томі. Двоє зі знайдених останків датуються початком XI сторіччя.
Фото: PA Media
Одна з виявлених могил, згідно з аналізом, була створена на 100 років раніше за інші. Це вказує на те, що побудови церкви Святої Марії на цьому місці було християнське поселення.
Останки передадуть Службі охорони національних пам'яток. Інші ж споруди, знайдені під час дослідження об'єкта, включать у проєкт нового готельного комплексу, як Beannchor вже робила раніше з іншими історичними будівлями, зокрема з Merchant Hotel у Белфасті, який був колишнім банком.
Фото: PA Media
Так центральним у розвитку концепції нового бару та ресторану буде будинок пресвітеріанських зборів XVII сторіччя, біля якого виявили фундаменти будівель, що датуються 1600 роком, та частини домашнього будинку "Голландські Біллі", що був побудований приблизно у 1700 році. Будинок "Голландські Біллі" також збережуть, а будівлю з уцілілими печами з пекарні Боланда, де і розташовувався будинок пресвітеріанських зборів, буде відремонтовано та перепрофільовано.
Довідково. Абатство Святої Марії було найбагатшим середньовічним абатством Ірландії свого часу. Воно було зруйноване після 1540 року, коли Генріх VIII розпустив місцевий монастир. Пізніше абатство стало місцем пресвітеріанського будинку для зборів.
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