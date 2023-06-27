Археологи виявили у джунглях Мексики давно загублене стародавнє місто майя

Про це інформує Science Alert.

Знайдене місто назвали Ocomtún ("Кам'яна колона"). На його території розміщено площі, великі будівлі, схожі на кам'яні піраміди, а також кам'яні колони та інші споруди, що розташовані у вигляді концентричних кілець.

За словами археологів, кам'яні колони раніше могли бути входами до верхніх кімнат. Також було виявлено майданчик для гри в м'яч, інші ігри та, імовірно, для релігійних цілей.

Виявити місто допомогло сканування за допомогою лідара. Ця технологія використовує відбиття лазерних променів для виявлення будівель, які були приховані за деревами та підліском.

"Найбільшим сюрпризом виявилося місце, розташоване на високому півострові, оточене великими водно-болотними угіддями. Його монументальне ядро ​​охоплює понад 50 гектарів і має різні великі будівлі, включаючи кілька пірамідальних споруд заввишки понад 15 метрів", - сказав археолог і керівник групи Іван Шпрайц зі Словенської академії наук і мистецтв.

Він також додає, що місто повинно було бути важливим місцевим центром між 250 і 1000 роками нашої ери. Аналіз фрагментів керамічних горщиків, виявлених у цій місцині, допоможе вченим зрозуміти більше про те, коли цей регіон був заселений.