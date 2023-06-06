В Apple анонсували версію iOS 17: які оновлені функції з'являться в iPhone
Apple представили нову версію операційної системи для смартфонів iPhone - iOS 17 з низкою нових функцій. Найбільше змін стосуватимуться дзвінків та повідомлень
Про це йшлося в офіційній презентації Apple.
Зазначається, що iOS 17 стане доступною з релізом смартфонів серії iPhone 15 у вересні 2023 року. Серед головних оновлень - поліпшені функції безпеки, новий режим StandBy, вбудований застосунок для ведення щоденника, перероблені картки контактів, поліпшена автокорекція і голосова транскрипція, а також жива голосова пошта.
Для контактів тепер можна буде прив’язувати повноцінні фото. Можна встановити фото для свого номера, і воно буде відображатися в інших користувачів.
У програмі FaceTime з’явиться можливість залишити короткий запис, якщо не вдалося додзвонитися. У додатку iMessage з'являться фільтри пошуку та багато наліпок - їх можна створити самостійно із Live-фото. Нова iOS 17 навчилася перетворювати відтворення голосової пошти на текст.
Також у новій ОС поліпшили функцію бездротового обміну файлами AirDrop - NameDrop. Тепер просто можна піднести гаджети один до одного, можна обмінюватись і контактами. Відбулися зміни й щодо клавіатури: тепер підказувати та виправляти помилки буде нова система аналізу. Це також торкнеться й диктування.
Новий додаток Journal дасть змогу зручно вести особистий щоденник. Користувачам буде запропоновано записувати значущі та цікаві моменти з життя.
У iOS 17 також з'явиться режим StandBy, за допомогою якого iPhone перетворюється на будильник або календар на ніжці. Новинку можна підключати автоматично, коли смартфон заряджається. Щоб взаємодіяти з голосовим помічником Siri, більше не потрібно говорити "Привіт, Siri". Вистачить просто гукнути "Siri".
Важливо, що встановити iOS 17 зможуть смартфони, які випускалися з 2018 року і пізніше. До таких належать смартфони моделей вище iPhone 8 і iPhone 8 Plus.
- Крім нової ОС, Apple представила окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro. Окуляри поєднують цифровий вміст із фізичним світом, даючи користувачеві змогу залишатися присутніми та бути на зв’язку з іншими.
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