Про це йдеться на сайті компанії.

Окуляри Apple Vision Pro поєднують цифровий вміст із фізичним світом, даючи користувачеві змогу залишатися присутніми та бути на зв’язку з іншими. Vision Pro представляє повністю тривимірний інтерфейс користувача, керований очима, руками та голосом. Окуляри Vision Pro дозволяють взаємодіяти з цифровим вмістом так, ніби людина фізично присутня в цьому просторі. Технологія для розблокування та захисту даних Optic ID аналізує райдужну оболонку ока користувача. До окулярів можна під'єднати геймпади або грати руками.

У компанії зазначили, що за допомогою окулярів віртуальної реальності можна буде дивитися фільми (включаючи фільми у форматі 3D), грати в ігри чи просто читати повідомлення в месенджері. Також Vision Pro можна буде використовувати для набору тексту або виклику Siri.

Під час презентації представники Apple заявили, що окуляри можуть замінити Macbook, iPad і iPhone. Проте вони не заважатимуть оцінювати звичайну реальність. Якщо до власника підійде людина, її зображення відобразиться на лінзі гаджета.

Перша гарнітура змішаної реальності Vision Pro коштуватиме $3499. Як очікують у компанії, окуляри надійдуть у продаж на початку 2024 року.