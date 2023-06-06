Apple презентувала окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro
На міжнародній виставці WWDC 2023 у каліфорнійському місті Купертіно компанія Apple представила Apple Vision Pro – окуляри доповненої реальності
Про це йдеться на сайті компанії.
Окуляри Apple Vision Pro поєднують цифровий вміст із фізичним світом, даючи користувачеві змогу залишатися присутніми та бути на зв’язку з іншими. Vision Pro представляє повністю тривимірний інтерфейс користувача, керований очима, руками та голосом. Окуляри Vision Pro дозволяють взаємодіяти з цифровим вмістом так, ніби людина фізично присутня в цьому просторі. Технологія для розблокування та захисту даних Optic ID аналізує райдужну оболонку ока користувача. До окулярів можна під'єднати геймпади або грати руками.
У компанії зазначили, що за допомогою окулярів віртуальної реальності можна буде дивитися фільми (включаючи фільми у форматі 3D), грати в ігри чи просто читати повідомлення в месенджері. Також Vision Pro можна буде використовувати для набору тексту або виклику Siri.
Під час презентації представники Apple заявили, що окуляри можуть замінити Macbook, iPad і iPhone. Проте вони не заважатимуть оцінювати звичайну реальність. Якщо до власника підійде людина, її зображення відобразиться на лінзі гаджета.
Перша гарнітура змішаної реальності Vision Pro коштуватиме $3499. Як очікують у компанії, окуляри надійдуть у продаж на початку 2024 року.
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