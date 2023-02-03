Продажі Apple зменшились до 30%: компанія вважає причинами COVID-19 у Китаї та війну в Україні
Продажі продукції Apple за підсумками 2022 року суттєво впали через економічну кризу, причиною якої стали COVID-19 у Китаї та війна в Україні
Про це повідомляє BBC.
Продажі цифрового гіганта за підсумками минулого року впали на 5% порівняно з 2021-м. Очільник Apple Тім Кук заявив, що компанія працює в "складному середовищі" і пояснив зниження продажів дефіцитом продукції через пандемію COVID-19 у Китаї, а також війною в Україні та спричиненою нею масштабну економічну кризу.
"Оскільки світ продовжує стикатися з безпрецедентними обставинами, ми знаємо, що Apple не застрахована від їх впливу", - сказав очільник компанії під час конференції з інвесторами.
В Apple заявили, що зниження продажів відбулося у всьому світі і торкнулося більшості її продуктів. Продажі iPhone впали більш ніж на 8%, а продажі комп'ютерів Mac знизились більш ніж на 29%. Падіння продажів також вдарило по прибутку фірми, який впала на 13% до 30 млрд доларів.
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