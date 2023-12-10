В Аргентині Зеленський зустрівся з президентами Уругваю, Парагваю та Еквадору

Зустрічі відбулися у неділю, 10 грудня 2023 року, передає його пресслужба.

"Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу український лідер подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна - Латинська Америка", - додав Зеленський.

При цьому із президентом Еквадору Даніелем Нобоа обговорювалися можливості розвитку широкої двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

"Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру", - заявив Володимир Зеленський.

"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", - наголосив він.

Усі зустрічі відбулися у Буенос-Айресі, куди Зеленський прибув на інаугурацію новообраного аргентиського президента Хав'єра Мілея.



