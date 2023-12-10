В Аргентині Зеленський зустрівся з президентами Уругваю, Парагваю та Еквадору
Під час офіційних відвідин Аргентини глава української держави провів перемовини з лідерами Уругваю, Парагваю та Еквадору
Зустрічі відбулися у неділю, 10 грудня 2023 року, передає його пресслужба.
"Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм", - зазначив Зеленський.
Своєю чергою під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу український лідер подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна - Латинська Америка", - додав Зеленський.
При цьому із президентом Еквадору Даніелем Нобоа обговорювалися можливості розвитку широкої двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.
"Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру", - заявив Володимир Зеленський.
"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", - наголосив він.
- Усі зустрічі відбулися у Буенос-Айресі, куди Зеленський прибув на інаугурацію новообраного аргентиського президента Хав'єра Мілея.
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