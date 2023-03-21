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В армії РФ активно вмовляють строковиків укладати контракти для війни проти України, - Генштаб ЗСУ

21 березня, 2023 вiвторок
19:00
війна з Росією на фото: ЗСУ

Російська армія продовжує вживати заходів для поповнення живої сили і активно вмовляє строковиків підписувати контракти для участі у війні проти України

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

"Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи  на численні жертви", - ідеться в повідомленні.

Так в одній з військових частин у Краснодарському краї строковиків заохочують до підписання контрактів. Тим, хто погоджується, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року.

Українські захисники упродовж уразили райони зосередження окупантів, склади боєприпасів і зенітно-ракетні комплекси

"Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників", - зазначили в Генштабі.

Також підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу вразили ворожий склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та ще один важливий об'єкт противника.

Ворог упродовж доби завдав чотири ракетних та 24 авіаційних удари та продовжує вести наступальні дії на п'яти напрямках

За добу російська армія завдала чотири ракетних і 24 авіаційних удари. Також ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: упродовж доби доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка та Попівка Сумської області; Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, а саме: Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське і Білогорівка - Луганської області, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

Також вів безрезультатні наступальні дії у районах Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське

Бахмутський напрямок: під обстріли потрапили населені пункти Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

Також ворог продовжує здійснювати наступальні дії і намагається захопити місто, але втрачає наступальний потенціал. Українські захисники продовжують відбивати численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ласточкине, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області.

Також противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

Запорізький та Херсонський напрямки: під обстрілами опинилися населені пункти неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон.

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окуповані території
окупанти
Запорізька область
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