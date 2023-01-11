Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку", - наголосив Барабаш.

За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі цивільного населення.

"Бачимо, що за останні два тижні жодної людини не виїхало, ніхто навіть не дзвонить і не просить на евакуацію. Ми постійно проводимо бесіди з людьми щодо евакуації. Сьогодні вночі було близько 20 градусів морозу у місті. Навіть на ці умови люди не звертають уваги, що потрібно виїжджати", - підкреслив Барабаш.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог штурмує Авдіївський напрямок, ЗСУ дають відсіч

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