В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка, якої не вивезли з-під обстрілів, - голова ВЦА Барабаш
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі мешканців, у тому числі й діти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку", - наголосив Барабаш.
За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі цивільного населення.
"Бачимо, що за останні два тижні жодної людини не виїхало, ніхто навіть не дзвонить і не просить на евакуацію. Ми постійно проводимо бесіди з людьми щодо евакуації. Сьогодні вночі було близько 20 градусів морозу у місті. Навіть на ці умови люди не звертають уваги, що потрібно виїжджати", - підкреслив Барабаш.
- Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог штурмує Авдіївський напрямок, ЗСУ дають відсіч
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе