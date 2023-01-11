Ворог піхотою штурмує Авдіївський напрямок, - голова Авдіївської ВЦА Барабаш
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог штурмує Авдіївський напрямок, ЗСУ дають відсіч
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог почав штурмові дії з півночі від Авдіївки - це Красногорівка, Веселе. Зранку відбулося близько 5 штурмів з півдня міста - це Опитне, Водяне. Тривають піхотні бої, тому що ворог перекинув техніку на Бахмут та Соледар. Хоча розвідка повідомляє, що ворог перекидає з Росії та Маріупольського напрямку техніку та особовий склад на Донецький напрямок - це Мар'їнка та Авдіївка. Ворог штурмує, намагається просунутися, наші хлопці дають відсіч. З півночі Авдіївки противник намагається прорвати оборону. Розуміємо, що день - два і ворог підтягне броньовану техніку на наш напрямок", - зауважив Барабаш.
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації також додав, що за минулу добу відбулося близько 120 обстрілів по позиціях навколо Авдіївки.
"Сьогодні зранку ворог потужно гатить по місту. Перший обстріл відбувся о 4 годині ранку у центральну частину. Потім о 07:45 у стару частину міста, 10:15 знов прильот у стару частину міста. 10:24 авіаудар по місту, 11:05 обстріл старої частини міста, 11: 25 обстріл центральної частини міста, 11:38 знов стара частина міста. Тобто по місту росіяни гатять дуже потужно", - зазначив Барабаш.
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