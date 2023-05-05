В Авдіївці з-під завалів дістали тіло загиблого від обстрілу РФ комунальника
В Авдіївці 5 травня з-під завалів дістали тіло вбитого росіянами комунальника, а від нового обстрілу загинула жінка
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.
"Сьогодні (5 травня, - ред.) розібрали завали попередніх ракетних ударів. Знайшли тіло нашого комунальника 1962 року народження", - наголосив він.
За словами Віталія Барабаша, незабаром після цього РФ знову вдарила по міст ракетами, унаслідок чого загинула жінка. Її чоловік і мати перебувають під завалами. Голова міської адміністрації зазначив, що вони, найімовірніше, теж загинули.
- Станом на 1 травня в Авдіївці понад добу з-під завалів не могли дістати людей, оскільки РФ постійно обстрілювала спецтехніку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе