Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.

"Сьогодні (5 травня, - ред.) розібрали завали попередніх ракетних ударів. Знайшли тіло нашого комунальника 1962 року народження", - наголосив він.

За словами Віталія Барабаша, незабаром після цього РФ знову вдарила по міст ракетами, унаслідок чого загинула жінка. Її чоловік і мати перебувають під завалами. Голова міської адміністрації зазначив, що вони, найімовірніше, теж загинули.