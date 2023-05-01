В Авдіївці після удару РФ з-під завалів не можуть дістати людей - рятувальників обстрілюють окупанти, - МВА

Про це в коментарі hromadske повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він зазначив, що з 28 квітня під завалами п'ятиповерхового будинку перебуває 81-річна жінка. Також унаслідок російського авіаракетного удару під завали потрапив комунальник, електрик 1962 року народження.

"Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає", - сказав очільник міської адміністрації.

Він додав, що вчора під час розбору завалів знайшли телефон і куртку. Утім без спецтехніки пошуково-рятувальні роботи продовжити неможливо.

"У суботу, 29 квітня, пропрацьовували з ДСНС та очільником області варіант (як це зробити — ред.). ДСНС виїхала, але не доїжджаючи до Авдіївки потрапила під обстріл і повернулася. Заїхати неможливо", - розповів Барабаш.