Ворог за добу обстріляв Авдіївку 7 разів, зафіксовані артобстріли Мар'їнки та Красногорівки, - начальник Донецької ОВА
За оперативною інформацією станом на ранок 1 травня внаслідок ворожих обстрілів громад Донеччини за останню добу були пошкоджені житлові будинки, території промислового об'єкта. Троє людей дістали поранень
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"На Донецькому напрямку 7 разів під обстрілами опинялася Авдіївка, снаряди влучили у житловий сектор та на територію АКХЗ (Авдіївський коксохімічний завод – ред.). Протягом дня зафіксовано артобстріли Мар'їнки та Красногорівки, повторно пошкоджено двоповерхівку. Всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади. На Горлівському напрямку у Бахмуті поранено 3 людини. Пошкоджено будинок у Торецьку та будинок у Васюківці Соледарської громади. Під вогнем — околиці Часовоярської громади ", - розказав очільник ОВА.
Павло Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. За добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини.
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