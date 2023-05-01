Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

"На Донецькому напрямку 7 разів під обстрілами опинялася Авдіївка, снаряди влучили у житловий сектор та на територію АКХЗ (Авдіївський коксохімічний завод – ред.). Протягом дня зафіксовано артобстріли Мар'їнки та Красногорівки, повторно пошкоджено двоповерхівку. Всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади. На Горлівському напрямку у Бахмуті поранено 3 людини. Пошкоджено будинок у Торецьку та будинок у Васюківці Соледарської громади. Під вогнем — околиці Часовоярської громади ", - розказав очільник ОВА.

Павло Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. За добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини.

На Донеччині 29 квітня росіяни обстріляли будинки, адмінбудівлі, підприємства, промзону, вбили одного цивільного, поранили ще шістьох

30 квітня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що у місті залишається 1782 особи, серед них одна дитина





