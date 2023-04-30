В Авдіївці залишається 1782 цивільні особи, серед них одна дитини, - начальник МВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що у місті залишається 1782 особи, серед них одна дитина, яку не можуть знайти та евакуювати
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"У місті залишається 1782 цивільні особи. Серед них одна дитина. На жаль, поки що ми не можемо знайти цього одного хлопця. Проте пошуки тривають і впевнений, що зовсім скоро ми його знайдемо та зможемо евакуювати з міста. В цьому питанні слід віддати належне працівникам Нацполіції та волонтерам, які допомагають евакуювати цивільних з міста", - розповів Барабаш.
Начальник Авдіївської МВА переконаний, що у місті перебуває більше, ніж одна дитина
"Хотілося б, щоб у місті не залишались діти. Авдіївка знаходиться під постійними обстрілами. Однак. я впевнений, що в місті залишається не одна дитина. Адже тиждень тому ми знайшли дитину, яка за всією наявною інформацією була на території РФ. Тобто, родичі, які виїхали в РФ, повідомили що не мають звʼязку з цією дитиною і думали, що її також вивезли на територію Росії", - додав він.
- На Донеччині 29 квітня росіяни обстріляли будинки, адмінбудівлі, підприємства, промзону, вбили одного цивільного, поранили ще шістьох
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе