Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"У місті залишається 1782 цивільні особи. Серед них одна дитина. На жаль, поки що ми не можемо знайти цього одного хлопця. Проте пошуки тривають і впевнений, що зовсім скоро ми його знайдемо та зможемо евакуювати з міста. В цьому питанні слід віддати належне працівникам Нацполіції та волонтерам, які допомагають евакуювати цивільних з міста", - розповів Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА переконаний, що у місті перебуває більше, ніж одна дитина

"Хотілося б, щоб у місті не залишались діти. Авдіївка знаходиться під постійними обстрілами. Однак. я впевнений, що в місті залишається не одна дитина. Адже тиждень тому ми знайшли дитину, яка за всією наявною інформацією була на території РФ. Тобто, родичі, які виїхали в РФ, повідомили що не мають звʼязку з цією дитиною і думали, що її також вивезли на територію Росії", - додав він.