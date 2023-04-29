На Донеччині ворог обстріляв будинки, підприємства, автобазу, вбив одну людину, поранив іще шістьох
На Донеччині 29 квітня росіяни обстріляли будинки, адмінбудівлі, підприємства, промзону, вбили одного цивільного, поранили ще шістьох
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Уранці РФ обстріляла Малотаранівку Краматорської ОТГ, унаслідок чого дві людини отримали поранення, зокрема дитина - її ушпиталили з важкими опіками.
Також 15 разів із різної зброї гатили по Авдіївці. Поцілили в житловий сектор, промзону, коксохімічний завод, автобазу та територію кемпінгу. Інформація про поранених і загиблих не надходила. У Курахівській громаді росіяни влучили в будинок у Гострому, також обстріляли околиці Курахового й Острівського. По Мар'їнці неодноразово гатили з артилерії.
У Торецьку загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Також росіяни пошкодили 16 будинків, три об'єкти інфраструктури та дві адмінбудівлі. У Часовому Ярі поранення отримали двоє цивільних, було пошкоджено приватний будинок і два підприємства.
У Торському та Зарічному РФ ударила по двох будинках. У ніч на 29 квітня під обстрілом опинився Святогірськ - жертв немає.
- 27 квітня на Донеччині росіяни обстріляли близько 20 будинків, крамницю, медзаклади, об'єкт інфраструктури та поранили людину.
- 28 квітня росіяни влучили з артилерії по об'єкту електрогенерації на Донеччині, пошкодивши обладнання.
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