Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

Уранці РФ обстріляла Малотаранівку Краматорської ОТГ, унаслідок чого дві людини отримали поранення, зокрема дитина - її ушпиталили з важкими опіками.

Також 15 разів із різної зброї гатили по Авдіївці. Поцілили в житловий сектор, промзону, коксохімічний завод, автобазу та територію кемпінгу. Інформація про поранених і загиблих не надходила. У Курахівській громаді росіяни влучили в будинок у Гострому, також обстріляли околиці Курахового й Острівського. По Мар'їнці неодноразово гатили з артилерії.

У Торецьку загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Також росіяни пошкодили 16 будинків, три об'єкти інфраструктури та дві адмінбудівлі. У Часовому Ярі поранення отримали двоє цивільних, було пошкоджено приватний будинок і два підприємства.

У Торському та Зарічному РФ ударила по двох будинках. У ніч на 29 квітня під обстрілом опинився Святогірськ - жертв немає.