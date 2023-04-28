На Донеччині росіяни за добу обстріляли будинки, медзаклади та крамницю й поранили людину
На Донеччині 27 квітня росіяни обстріляли близько 20 будинків, крамницю, медзаклади, об'єкт інфраструктури та поранили людину
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
У Новоукраїнці загарбники поцілили у два будинки, амбулаторію та крамницю.
Також тривали поодинокі обстріли Авдіївки. Під ранок ворог здійснив масований артобстріл Курахівської громади, пошкодивши об'єкт інфраструктури.
На Горлівському напрямку загарбники пошкодили дві багатоповерхівки та зруйнували будинок. Костянтинівку двічі обстріляли ракетами, унаслідок чого одна людина отримала поранення. Також пошкоджено дитсадок, три медзаклади, шість приватних будинків і шість багатоповерхових. Іще два будинки постраждали в Іванопіллі.
У Часовоярській, Торецькій і Соледарській громадах були поодинокі обстріли.
- 26 квітня на Донеччині росіяни вбили трьох людей, поранили чотирьох, обстріляли школу, інфраструктурний об'єкт і 42 будинки.
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