Росіяни обстріляли об'єкт електрогенерації на Донеччині
На Донеччині 28 квітня росіяни влучили з артилерії по об'єкту електрогенерації, пошкодивши обладнання
Про це повідомив пресцентр Міненергетики.
"Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об’єктів генерації електроенергії у Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання. Під час обстрілу працівники цього об’єкта не постраждали", - наголосили в заяві.
Решта об'єктів генерації в Україні внаслідок ворожих атак не постраждала. Об'єднана енергосистема працює стабільно, із профіцитом потужності.
- 27 квітня на Донеччині росіяни обстріляли близько 20 будинків, крамницю, медзаклади, об'єкт інфраструктури та поранили людину.
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