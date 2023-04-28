Про це повідомив пресцентр Міненергетики.

"Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об’єктів генерації електроенергії у Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання. Під час обстрілу працівники цього об’єкта не постраждали", - наголосили в заяві.

Решта об'єктів генерації в Україні внаслідок ворожих атак не постраждала. Об'єднана енергосистема працює стабільно, із профіцитом потужності.