Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У місті залишаються четверо дітей - їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Двох дітлахів поліцейський екіпаж "Білі Янголи" вже розшукав і зараз вмовляє родину евакуюватися.

"Евакуація дитини з "гарячої точки" починається з пошуків. У практиці поліцейських Авдіївки був випадок, коли сім’я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію – нібито вони разом з дитиною вже виїхали. На другому етапі поліція вмовляє дорослих виїхати та пояснює, що ніхто не буде розлучати їх з малечею, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними або одним з них", - ідеться у повідомленні.

Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю, яких переховують батьки. Попри щоденні обстріли, дорослі воліють залишатися вдома.

Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи "Білий Янгол" за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті. Для допомоги населенню там постійно присутні представники поліції та військової адміністрації.