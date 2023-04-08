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В Авдіївці залишаються 4 дитини: їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати

8 квітня, 2023 субота
18:27
війна з Росією "Білі янголи"

В Авдіївці на Донеччині правоохоронці розшукують дітей, аби евакуювати їх з міста. Попри щоденні обстріли, дорослі переховують ще чотирьох неповнолітніх, аби не виїжджати з небезпечного району

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. 

У місті залишаються четверо дітей - їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Двох дітлахів поліцейський екіпаж "Білі Янголи" вже розшукав і зараз вмовляє родину евакуюватися. 

"Евакуація дитини з "гарячої точки" починається з пошуків. У практиці поліцейських Авдіївки був випадок, коли сім’я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію – нібито вони разом з дитиною вже виїхали. На другому етапі поліція вмовляє дорослих виїхати та пояснює, що ніхто не буде розлучати їх з малечею, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними або одним з них", - ідеться у повідомленні.

Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю, яких переховують батьки. Попри щоденні обстріли, дорослі воліють залишатися вдома. 

Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи "Білий Янгол" за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті. Для допомоги населенню там постійно присутні представники поліції та військової адміністрації.

  • Інфраструктура Авдіївки повністю знищена внаслідок російських обстрілів, там не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.
     
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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