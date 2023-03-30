В Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, - голова МВА
Інфраструктура Авдіївки повністю знищена внаслідок російських обстрілів, там не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%
Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш у коментарі Інтерфакс-Україна.
За словами посадовця, житловий фонд міста зруйнований більш ніж на 80%.
"Інфраструктура розбита повністю - не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових та близько чотирьох тисяч приватних будинків", - розповів Барабаш.
Чиновник заявив, що взимку місцеві жителі, які залишилися, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, які надали волонтери й держава. Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету закупили паливо для буржуйок.
- 26 березня голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб і попросив жителів також виїжджати.
- Від 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для відвідування волонтерів та журналістів.
- У середу, 29 березня, російські терористи завдали авіаудару по дитсадку в Авдіївці. Жертв удалося уникнути.
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