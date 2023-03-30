Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш у коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами посадовця, житловий фонд міста зруйнований більш ніж на 80%.

"Інфраструктура розбита повністю - не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових та близько чотирьох тисяч приватних будинків", - розповів Барабаш.

Чиновник заявив, що взимку місцеві жителі, які залишилися, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, які надали волонтери й держава. Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету закупили паливо для буржуйок.