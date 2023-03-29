Росіяни обстріляли дитячий садок в Авдіївці
У середу, 29 березня, російські терористи завдали авіаудару по дитсадку в Авдіївці
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"Росіяни завдали авіаудару по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - пише Єрмак.
- Учора, 28 березня, армія окупантів завдала удару по Богодухову на Харківщині, пошкоджено 13 будинків і дитсадок, є поранений. А смт Дворічна РФ атакувала понад 150 разів. Пізніше терористи обстріляли село Подоли Куп'янського району.
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