Авдіївку закривають для волонтерів та журналістів

Про це інформує голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

Очільник МВА заявив, що Авдіївка відтепер у "червоній зоні".

"Панове журналісти, волонтери, фіксери, зверніть увагу! Відвідування міста заборонено заради вашої ж безпеки", - сказав Барабаш.

Нагадаємо, учора 26 березня Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб, які намагалися усіма силами під російськими обстрілами підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.

Місцевим жителям міста Авдіївка також наполегливо рекомендують їхати у безпечні регіони: "Російські ракети та снаряди не шкодують нікого і нічого".