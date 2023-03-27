Авдіївку закривають для волонтерів та журналістів
Від 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів
Про це інформує голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
Очільник МВА заявив, що Авдіївка відтепер у "червоній зоні".
"Панове журналісти, волонтери, фіксери, зверніть увагу! Відвідування міста заборонено заради вашої ж безпеки", - сказав Барабаш.
Нагадаємо, учора 26 березня Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб, які намагалися усіма силами під російськими обстрілами підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.
Місцевим жителям міста Авдіївка також наполегливо рекомендують їхати у безпечні регіони: "Російські ракети та снаряди не шкодують нікого і нічого".
- 7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 22 березня стало відомо, що росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста. Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей.
- Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.
- 26 березня російські війська випустили по місту Авдіївка Донецької області дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки.
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