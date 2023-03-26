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"Авдіївка стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів": очільник МВА заявив про евакуацію комунальників

26 березня, 2023 неділя
21:18
Суспільство Авдіївка

26 березня голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб і просить жителів також виїжджати

Про це інформує Віталій Барабаш.

"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів, або на геть зруйновану рашистами Мар’їнку", - пише очільник адміністрації.

Барабаш прийняв рішення щодо евакуації з Авдіївки комунальників, які намагалися усіма силами під російськими обстрілами підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.

"Місячний пейзаж малюють росіяни ракетами на нашій землі - день у день старанніше", - додав голова МВА.

Місцевим жителям міста Авдіївка також наполегливо рекомендують їхати у безпечні регіони: "Російські ракети та снаряди не шкодують нікого і нічого".

  • 7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій. 
  • 22 березня стало відомо, що росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста. Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей. 
  • Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.  
  • 26 березня російські війська випустили по місту Авдіївка Донецької області дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки.  

російська армія
війна з Росією
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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