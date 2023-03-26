Про це інформує Віталій Барабаш.

"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів, або на геть зруйновану рашистами Мар’їнку", - пише очільник адміністрації.

Барабаш прийняв рішення щодо евакуації з Авдіївки комунальників, які намагалися усіма силами під російськими обстрілами підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.

"Місячний пейзаж малюють росіяни ракетами на нашій землі - день у день старанніше", - додав голова МВА.

Місцевим жителям міста Авдіївка також наполегливо рекомендують їхати у безпечні регіони: "Російські ракети та снаряди не шкодують нікого і нічого".