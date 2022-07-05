В Австралії через повінь у Сіднеї евакуювали 50 тис. людей

Про це інформує ВВС.

Зазначається, широкомасштабна повінь по всій Австралії, спричинена погодними умовами Ла-Нінья, забрала життя понад 20 людей цього року. У районах Сіднея протягом чотирьох днів випало восьмимісячна кількість дощу. Дороги перекрито, деякі будинки під водою, тисячі людей залишилися без світла.



Як передає ВВС, місцева влада видала понад 100 наказів про евакуацію по всьому Сіднею через надзвичайну ситуацію. Ще в 50 районах людей закликали бути готовими евакуюватися через розлив декількох великих річок.



Як повідомляє Бюро метеорології, у деяких районах Нового Уельсу за чотири дні випало 800 мм опадів, а це майже на третину перевищує середню кількість опадів у Великому Лондоні за рік.



Очікується, що злива почне слабшати в Сіднеї уже 5 липня, але також прогнозують шквальний вітер, що створює ризик падіння дерев і ліній електропередач.

Влада закликає місцевих жителів не ризикувати своїм життям та прислухатися до попереджень про евакуацію.



Експерти зазначають, що надзвичайна ситуація з повенями в Австралії погіршилася через зміни клімату та була спричинена погодним явищем, відомим як Ла-Нінья.



Ла-Нінья виникає, коли сильні вітри здувають теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Індонезії. На їх місці на поверхню виходять більш холодні води.

Таким чином це призводить до збільшення ймовірності дощів та циклонів.