English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ В Австралії через повінь у Сіднеї евакуювали 50 тис. людей

В Австралії через повінь у Сіднеї евакуювали 50 тис. людей

5 липня, 2022 вiвторок
07:44
Світ

Австралійська влада закликала покинути свої домівки близько 50 000 місцевих жителів через повінь, яка втретє цього року тероризує Сідней

Про це інформує ВВС.

Зазначається, широкомасштабна повінь по всій Австралії, спричинена погодними умовами Ла-Нінья, забрала життя понад 20 людей цього року. У районах Сіднея протягом чотирьох днів випало восьмимісячна кількість дощу. Дороги перекрито, деякі будинки під водою, тисячі людей залишилися без світла.

Як передає ВВС, місцева влада видала понад 100 наказів про евакуацію по всьому Сіднею через надзвичайну ситуацію. Ще в 50 районах людей закликали бути готовими евакуюватися через розлив декількох великих річок.

Як повідомляє Бюро метеорології, у деяких районах Нового Уельсу за чотири дні випало 800 мм опадів, а це майже на третину перевищує середню кількість опадів у Великому Лондоні за рік.

Очікується, що злива почне слабшати в Сіднеї уже 5 липня, але також прогнозують шквальний вітер, що створює ризик падіння дерев і ліній електропередач.
Влада закликає місцевих жителів не ризикувати своїм життям та прислухатися до попереджень про евакуацію.

Експерти зазначають, що надзвичайна ситуація з повенями в Австралії погіршилася через зміни клімату та була спричинена погодним явищем, відомим як Ла-Нінья.

Ла-Нінья виникає, коли сильні вітри здувають теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Індонезії. На їх місці на поверхню виходять більш холодні води.
Таким чином це призводить до збільшення ймовірності дощів та циклонів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Австралія
повінь
Читайте також:
Дмитро Ярош
3 липня, 2022 неділя
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
Гарри Каспаров
2 липня, 2022 субота
Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров
3 липня, 2022 неділя
Ракетними ударами Путін хоче досягти, щоб сам український народ змусив українське керівництво підписати капітуляцію, – Піонтковський
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.45
    Купівля 34.45
    Продаж 35.16
  • EUR
    Купівля 35.68
    Продаж 36.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
5 липня
08:53
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли Баштанський та Миколаївський райони: зруйновано будинок
08:45
Операції з золотом
Японія запровадила ембарго на російське золото
08:44
Ексклюзив
Херсон
Окупанти на Херсонщині створили уряд з колаборантів, - радник голови ОВА Хлань
08:30
Шотландія та Уельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів, - Джонсон
08:29
окупанти
Окупанти вдаються до самоскалічень та симуляцій, аби повернутись живими до РФ, - Генштаб ЗСУ
08:05
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву
07:52
Оновлено
Росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 з них збила ППО
07:42
України та гаубиця М109А3
ЗСУ відкинули ворога під Долиною, проте він штурмує у напрямках Новолуганського і Спірного, - Генштаб
07:18
Японія
Китайський і російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. У Токіо висловили протест Пекіну
06:42
окупант
Росіяни готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але вірогідність досягти успіху сумнівна, - ISW
06:30
Байден
Байден про стрілянину на параді в Чикаґо: я не відмовлюсь від боротьби з епідемією збройного насильства
06:00
Італія
Італія оголосила надзвичайний стан на півночі країни
05:40
Лист Карла ХІІ про визнання незалежності Запорізької Січі
Прем'єрка Швеції передали Україні копію листа Карла XII про визнання незалежності Запорізької Січі
05:06
Борис Джонсон
Саміт НАТО у Мадриді "перевершив усі очікування", - Борис Джонсон
04:44
фейк фейкові новини
Мінування мостів ЗСУ та "смерть" долара і євро: ЦПД оприлюднив нові фейки роспропаганди
04:29
Оновлено
Ракетний обстріл Дніпра
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
04:13
Швеція Фінляндія НАТО
Переговори Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО завершено
03:50
путін путлер
У Путіна паталогічний страх за своє здоров'я. Оточення перевіряють на глисти, стафілокок та грип, а його супроводжують десятки лікарів
03:08
російська техніка
Впродовж 4 липні ЗСУ знищили на Півдні 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
02:45
Британія Україна
Шість пропагандистів і "новинний" сайт. Велика Британія внесла нові санкції проти РФ
02:27
вибух ракети Alpha
ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта, - Синєгубов
02:07
Журналісти знайшли докази продажі українського зерна Туреччині
Дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину, – "Схеми"
01:44
На фото працівники, які прибули на місце події
Підозрюваного у здійсненні стрілянини в Копенгагені обстежать у психлікарні
01:22
Маріуполь драмтеатр
Європейський інвестиційний банк допоможе у післявоєнній відбудові Маріуполя
01:02
Окупанти призначили "главою уряду" Херсонщини колишнього ФСБшника з Калінінградської області
00:50
Американська зброя для України
Українцям потрібна зброя, а не білі прапори, - The Times
00:44
Аерофлот
Збитки до 50 млрд рублів. Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" теж відмовилась виплачувати дивіденди
00:36
Річард Бренсон
Перемоги не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу, - Бренсон
00:23
Наслідки обстрілу Сумської області
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені
00:15
Віталій Кім
Путін не відмовився від планів захопити південь України, — Кім
00:04
"Насправді багато західного озброєння вже в Україні", - Курт Волкер
2022, понедiлок
4 липня
23:52
Алар Каріс
Президент Естонії не підтримує повного розриву відносин Заходу з РФ
23:39
На фото Борис Джонсон
Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах, - Джонсон
23:16
Судовий вирок
У Ризі суд покарав пенсіонера, що бажав росіянам "успішно знищувати" українців
23:07
Аналітика
Сергій Згурець
Утримання лінії Слов'янськ - Краматорськ матиме принципове значення для нашої оборони. Колонка Сергія Згурця
23:01
Пожежа у Донецьку
Росіяни повідомляють про велику пожежу у центрі Донецька
22:58
Безпілотник впав на приватний будинок у Ростовській області
22:46
Україна Британія
Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти режиму Лукашенка
22:32
На фото Володимир Зеленський
Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України, - Зеленський
22:06
Жозеп Боррель
Або масло, або зброя. Боррель про вибір Росії після санкцій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV