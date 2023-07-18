В Австралії на пляж винесло таємничий предмет - імовірно, уламок космічної ракети
До узбережжя Західної Австралії прибило об'єкт невідомого походження, схожий на триметрову каністру. Вчені Австралійської космічної агенції припускають, що цей предмет може бути частиною космічної ракети-носія
Про це пише видання ABC News.
Зазначається, що "каністру" викинуло на пляж у Грін-Хед, за 250 кілометрів на північ від міста Перт, столиці штату Західна Австралія. Там її знайшли місцеві жителі та повідомили в поліцію.
Великий циліндр з вуглеволокна довжиною у три метри та шириною у 2,5 метра був сильно пошкоджений на дні та майже весь вкритий мушлями. Поліція охороняла таємничий предмет, поки влада штату та федеральні органи намагалися з’ясувати, що це таке.
Згодом у заяві 17 липня увечері поліція заявила, що аналіз, проведений Департаментом пожежної та надзвичайних ситуацій і Хімічним центром Вашингтона, встановив, що об’єкт безпечний і не становить жодного ризику для громади.
"Поліція Вашингтона забезпечуватиме охорону об’єкта, доки він не буде вивезений, а представників громадськості просять триматися якомога далі від цього місця", - йдеться в заяві.
У серії повідомлень у Twitter Австралійське космічне агентство зазначило, що допомагає поліції ідентифікувати предмет. Там припускають, що об'єкт міг бути частиною іноземної космічної ракети-носія.
"Ми підтримуємо зв’язок зі світовими партнерами, які можуть надати більше інформації. Оскільки походження об’єкта невідоме, громаді слід уникати переміщення об’єкта або спроб його переміщення", - додали в Австралійському космічному агентстві.
- У п'ятницю, 14 липня, в Індії відбувся успішний запуск ракети, яка спробує посадити марсохід на Місяць і показати свою присутність в космосі.
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