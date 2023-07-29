Про це пише Reuters.

Зазначається, що гелікоптер упав у води поблизу острова Гамільтон. Уранці наступного дня, міністр оборони Річард Марлз оголосив про проведення місії з пошуку зниклого гелікоптера MRH-90 та його екіпажу у цьому районі.

У результаті падіння гелікоптера в океан біля узбережжя Квінсленда загинули щонайменше 4 людини.

Також відомо, що після катастрофи спільні військові навчання Австралії та Сполучених Штатів були припинені.

"Я ініціював зупинку (Pause-Ex) на всій території Австралії для всіх учасників Talisman Sabre, щоб надати їм всім, незалежно від їх національності, можливість зв'язатися зі своїми родинами і повідомити їм про те, що відбувається", - зазначив директор військових навчань генерал Даміан Хілл.