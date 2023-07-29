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В Австралії розбився військовий гелікоптер: щонайменше 4 загиблих

29 липня, 2023 субота
08:25
Світ гелікоптерTiger

У п'ятницю, 28 липня, в Австралії розбився військовий гелікоптер, який брав участь у військових навчаннях разом із США. Унаслідок цього загинули щонайменше 4 людини

Про це пише Reuters.

Зазначається, що гелікоптер упав у води поблизу острова Гамільтон. Уранці наступного дня, міністр оборони Річард Марлз оголосив про проведення місії з пошуку зниклого гелікоптера MRH-90 та його екіпажу у цьому районі.

У результаті падіння гелікоптера в океан біля узбережжя Квінсленда загинули щонайменше 4 людини.

Також відомо, що після катастрофи спільні військові навчання Австралії та Сполучених Штатів були припинені.

"Я ініціював зупинку (Pause-Ex) на всій території Австралії для всіх учасників Talisman Sabre, щоб надати їм всім, незалежно від їх національності, можливість зв'язатися зі своїми родинами і повідомити їм про те, що відбувається",  - зазначив директор військових навчань генерал Даміан Хілл.

  • На одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.
Австралія
авіакатастрофа
Військові новини
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