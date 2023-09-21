В Австралії відбудеться наукова конференція про співачку Тейлор Свіфт
В Австралії проведуть перший у світі міжнародний науковий симпозіум, присвячений творчості співачки Тейлор Свіфт - він отримав назву "Swiftposium"
Про це пише ВВС.
"Swiftposium" досліджуватиме вплив зірки на різні сфери: від музичної індустрії до культури та економіки.
Симпозіум відбудеться у лютому 2024 року - того ж тижня, коли Свіфт приїде з туром Eras Tour до Австралії. Організатори триденного заходу сподіваються, що він залучить дослідників з усього Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
"Вона (Тейлор Свіфт - ред.) справжній феномен", - сказала BBC організаторка Swiftposium Дженніфер Беккет з Університету Мельбурна.
Зазначається, що ідея заходу почалася з жартівливого твіта на початку цього року, проте з часом ця ідея швидко завоювала підтримку семи університетів Австралії та Нової Зеландії.
"Тейлор Свіфт справді має дуже конкретний вплив у всьому світі, на речі, які впливають на всіх нас", - сказала Беккет,
Вона зазначила, що творчість Свіфт вплинула на роль жінок у промисловості, законодавство про розваги та навіть ВВП.
"Світові лідери благають, щоб вона привезла Eras Tour до їхньої країни через економічні вигоди, які це приносить", - додала науковиця.
Організатори сподіваються, що конференція досліджуватиме такі теми, як феномен фандому, "маркетинговий майстер-клас" команди Свіфт, а також вплив виконавиці на дискусії про стать, ідентичність, расу та міжсекторальність.
Окрім того, організатори зберегли пусте місце в складі для самої зірки, якщо вона захоче бути присутньою.
"Якщо Тейлор Свіфт захоче приїхати… Я думаю, нам усім доведеться витратити деякий час, щоб підняти свої щелепи з землі, але це запрошення точно є", - жартує Беккет.
- Нещодавно Тейлор Свіфт побила черговий рекорд - вона стала першою співачкою, яку прослуховує 100 млн слухачів на платформі Spotify щомісяця.
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