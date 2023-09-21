В Австралії відбудеться наукова конференція про співачку Тейлор Свіфт

Про це пише ВВС.

"Swiftposium" досліджуватиме вплив зірки на різні сфери: від музичної індустрії до культури та економіки.

Симпозіум відбудеться у лютому 2024 року - того ж тижня, коли Свіфт приїде з туром Eras Tour до Австралії. Організатори триденного заходу сподіваються, що він залучить дослідників з усього Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

"Вона (Тейлор Свіфт - ред.) справжній феномен", - сказала BBC організаторка Swiftposium Дженніфер Беккет з Університету Мельбурна.

Зазначається, що ідея заходу почалася з жартівливого твіта на початку цього року, проте з часом ця ідея швидко завоювала підтримку семи університетів Австралії та Нової Зеландії.

"Тейлор Свіфт справді має дуже конкретний вплив у всьому світі, на речі, які впливають на всіх нас", - сказала Беккет,

Вона зазначила, що творчість Свіфт вплинула на роль жінок у промисловості, законодавство про розваги та навіть ВВП.

"Світові лідери благають, щоб вона привезла Eras Tour до їхньої країни через економічні вигоди, які це приносить", - додала науковиця.

Організатори сподіваються, що конференція досліджуватиме такі теми, як феномен фандому, "маркетинговий майстер-клас" команди Свіфт, а також вплив виконавиці на дискусії про стать, ідентичність, расу та міжсекторальність.

Окрім того, організатори зберегли пусте місце в складі для самої зірки, якщо вона захоче бути присутньою.

"Якщо Тейлор Свіфт захоче приїхати… Я думаю, нам усім доведеться витратити деякий час, щоб підняти свої щелепи з землі, але це запрошення точно є", - жартує Беккет.