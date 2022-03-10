В Австрії заборонили трансляцію російського каналу RT

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в країні.

Рішення про заборону трансляції телеканалу Russia Today було прийнято у середу конституційним комітетом Національної ради Австрії.



За це рішення проголосували всі парламентські фракції, за винятком "Австрійської партії свободи" – ультраправої партії, яка мала меморандум про співпрацю з партією Путіна "Єдиною Росією".

Як заявила міністр з питань ЗМІ Австрії Сузанне Рааб, такий крок є частиною санкцій ЄС у відповідь на агресію.



"Russia Today – це інструмент ведення війни", - заявила вона.

27 лютого, стало відомо, що ЄС повністю закриває повітряний простір для російських літаків та заборонить роботу RT та Sputnik на своїй території.