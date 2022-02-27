ЄС повністю закриває повітряний простір для російських літаків та заборонить роботу RT та Sputnik на своїй території
ЄС повністю закриває повітряний простір для російських літаків та заборонить роботу RT та Sputnik на своїй території
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу 27 лютого.
ЄС закриває свій повітряний простір для російських, зареєстрованих або підконтрольних Росії літаків. Літаки РФ не зможуть приземлитися, злетіти чи облітати територію ЄС.
Фон дер Ляєн наголосила, що це стосується також приватних літаків російських олігархів.
Також на території ЄС заборонять кремлівську медіа-машину.
"Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна. Ми розробляємо інструменти для заборони їх токсичної та шкідливої дезінформації в Європі", - сказала президентка Єврокомісії.
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