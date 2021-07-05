В Азербайджані назвали причину вибуху в Каспійському морі

Про це заявив директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі, повідомляє haqqin.az.

“Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою”, — сказав Етірмішлі, додавши, що подібні явища часто супроводжуються вибухами та вогнем.

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