В Азербайджані назвали причину вибуху в Каспійському морі
Вибух в азербайджанському секторі Каспійського моря стався внаслідок виверження грязьового вулкана
Про це заявив директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі, повідомляє haqqin.az.
“Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою”, — сказав Етірмішлі, додавши, що подібні явища часто супроводжуються вибухами та вогнем.
- У неділю ввечері, 4 липня, з'явилися кадри вибуху, який стався в азербайджанському секторі Каспійського моря.
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