В багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпечності через погоду
На сьогодні, 24 листопада, в багатьох областях на заході та півночі України оголосили штормове попередження
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"24 листопада вночі та вранці у західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у попередженні.
І рівень небезпечності оголошено у таких областях: Сумська; Чернігівська; Київська; Житомирська; Рівненська; Волинська; Хмельницька; Тернопільська; Львівська; Чернівецька; Івано-Франківська; Закарпатська.
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