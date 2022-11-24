В багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпечності через погоду

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"24 листопада вночі та вранці у західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у попередженні.

І рівень небезпечності оголошено у таких областях: Сумська; Чернігівська; Київська; Житомирська; Рівненська; Волинська; Хмельницька; Тернопільська; Львівська; Чернівецька; Івано-Франківська; Закарпатська.

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