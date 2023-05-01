Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В Бахмуті тривають важкі бої. Є випадки, коли контактні бої між нашими воїнами та противником йдуть на відстані 5-10 метрів. Ці бої відбуваються прямо в окопах, траншеях та в місті. Завдання нашої артилерії та ударних БПЛА зменшити інтенсивність контактних боїв. Ми намагаємось знищувати ворога дистанційно. Однак в Бахмуті це майже неможливо. Оскільки контактні бої в місті зараз на першому місці", - розповів Маляревич.

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