В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що шанувальники у Брюсселі почали перекидати та підпалювати автівки й електросамокати, а також кидатися цеглою. Одна людина отримала травму обличчя, після чого поліція була вимушена застосувати сльозогінний газ та водомети. У Брюсселі було затримано близько 10 людей, ще 8 - у місті Антверпен.

Зазначається, що заворушення активізувалися і в сусідніх Нідерландах. 500 вболівальників закидали відділок поліції феєрверками та склом, двох поліцейських було поранено.

27 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії несподівано програла Марокко.