В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу
Вболівальники влаштували масові заворушення у Бельгії через програш національної збірної команді Марокко на чемпіонаті світу, поліція була вимушена використати сльозогінний газ
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що шанувальники у Брюсселі почали перекидати та підпалювати автівки й електросамокати, а також кидатися цеглою. Одна людина отримала травму обличчя, після чого поліція була вимушена застосувати сльозогінний газ та водомети. У Брюсселі було затримано близько 10 людей, ще 8 - у місті Антверпен.
Зазначається, що заворушення активізувалися і в сусідніх Нідерландах. 500 вболівальників закидали відділок поліції феєрверками та склом, двох поліцейських було поранено.
- 27 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії несподівано програла Марокко.
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