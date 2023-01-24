Про це повідомляє Спортивний комітет України у facebook.

Разом з Олександром Заколодним під Соледаром загинув кандидат у майстри спорту зі скелелазіння Григорій Григор‘єв.

В перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони пішли на фронт добровольцями. Обом чоловікам було по 35 років, вони служили в одному підрозділі.

Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей та обіймав посаду віцепрезидента Федерації альпінізму та скелелазіння. Григорій Григор'єв працював у харківській міськраді.

23 січня стало відомо, що під Бахмутом на Донеччині загинув фігурист Дмитро Шарпар, який виступав за Україну на юнацьких Олімпійських іграх-2016.

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