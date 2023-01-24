Під Бахмутом загинув учасник юнацьких Олімпійських ігор Дмитро Шарпар

Про це повідомляє Skate Ukraine у facebook.

Зазначається, що Дмитро Шарпар загинув у віці 25 років під Бахмутом.

Він виступав у парі з Анастасією Побіженко, з якою у 2016 році у норвезькому Ліллехаммері посів десяте місце у парному катання на юнацьких Олімпійських іграх. Також вони були срібними призерами чемпіонату України.

Після завершення спортивної кар'єри Дмитро Шарпар виступав у цирковому шоу на льоду "Гранд".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb