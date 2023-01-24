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Під Бахмутом загинув учасник юнацьких Олімпійських ігор Дмитро Шарпар

24 січня, 2023 вiвторок
11:39
Спорт Дмитро Шарпар

Під Бахмутом на Донеччині загинув фігурист Дмитро Шарпар, який виступав за Україну на юнацьких Олімпійських іграх-2016

Про це повідомляє Skate Ukraine у facebook. 

Зазначається, що Дмитро Шарпар загинув у віці 25 років під Бахмутом. 

Він виступав у парі з Анастасією Побіженко, з якою у 2016 році у норвезькому Ліллехаммері посів десяте місце у парному катання на юнацьких Олімпійських іграх. Також вони були срібними призерами чемпіонату України. 

Після завершення спортивної кар'єри Дмитро Шарпар виступав у цирковому шоу на льоду "Гранд".

 

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фігурне катання
Олімпіада
війна з Росією
Бахмут
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