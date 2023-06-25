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Війна з Росією: хроніка
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В боях за Україну загинув партієць "Євросолідарності" з Енергодару, провідний інженер-технолог ЗАЕС Платон Шпак

25 червня, 2023 неділя
14:29
Війна з Росією Платон Шпак

Під час бойових дій не стало провідного інженера-технолога Запорізької АЕС, партійця "Європейської Солідарності" з Енергодару, члена ГО "Брати по зброї" Платона Олександровича Шпака

Про це розповідає офіційний партійний сайт "ЄС".

"Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча; він завжди без вагань їхав підтримувати під судами незаконно обвинувачуваних активістів чи військових", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2020 року Платон Шпак став кандидатом у депутати Енергодарської міської ради в окрузі №1 від "Євросолідарності".

"Стратегія "Євпропейської Солідарності" направлена на побудову європейського майбутнього в нашій країні. Тут вибір очевидний  - треба йти з тією політсилою, яка виступає за розбудову країни", - написав тоді Платон Шпак. 

"Хочеться підтримати децентралізацію, яка зараз почала відкатуватися назад, стало менше субвенцій, вони зменшилися за обсягом", - зауважував Платон Олександрович. 

"Європейська Солідарність" пропонує три кити: мова, віра, армія. На цих китах має будуватися ідеологія української національності. Якщо буде розвиватися мова, народ буде відчувати, що вони українці, а не лише громадяни України. Ми, як ланочки всього цього ланцюга, будемо допомагати це забезпечувати та створювати на місцях. Велика стратегія на майбутнє всієї України починається з наших маленьких містечок, зокрема, Енергодару", - казав Платон Шпак. 

Після повномасштабного вторгнення Росії до України він узявся до зброї. Служив у 110-ій окремій бригаді територіально оборони 113 батальйону.

У Героя залишилась родина. 

Довідка

2 214 партійців "Європейської Солідарності" пішли захищати Україну у Збройні Сили України та сили тероборони після 24 лютого 2022 року.

46 з них загинули в боях за Україну.

військові
ЗСУ
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Європейська солідарність
Військові новини
ЗСУ загиблі
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