Про це розповідає офіційний партійний сайт "ЄС".

"Платона пам’ятають як воїна і активного громадського діяча; він завжди без вагань їхав підтримувати під судами незаконно обвинувачуваних активістів чи військових", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2020 року Платон Шпак став кандидатом у депутати Енергодарської міської ради в окрузі №1 від "Євросолідарності".

"Стратегія "Євпропейської Солідарності" направлена на побудову європейського майбутнього в нашій країні. Тут вибір очевидний - треба йти з тією політсилою, яка виступає за розбудову країни", - написав тоді Платон Шпак.

"Хочеться підтримати децентралізацію, яка зараз почала відкатуватися назад, стало менше субвенцій, вони зменшилися за обсягом", - зауважував Платон Олександрович.

"Європейська Солідарність" пропонує три кити: мова, віра, армія. На цих китах має будуватися ідеологія української національності. Якщо буде розвиватися мова, народ буде відчувати, що вони українці, а не лише громадяни України. Ми, як ланочки всього цього ланцюга, будемо допомагати це забезпечувати та створювати на місцях. Велика стратегія на майбутнє всієї України починається з наших маленьких містечок, зокрема, Енергодару", - казав Платон Шпак.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України він узявся до зброї. Служив у 110-ій окремій бригаді територіально оборони 113 батальйону.

У Героя залишилась родина.

Довідка

2 214 партійців "Європейської Солідарності" пішли захищати Україну у Збройні Сили України та сили тероборони після 24 лютого 2022 року.

46 з них загинули в боях за Україну.