В Черкасах мітингують проти арешту голови осередку "Нацкорпусу". Наживо

Про це заявив голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький, передає Еспресо.TV.



"Двох моїх побратимів із Черкас Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша за сфабрикованими справами відправили у СІЗО без застави. Їм шиють "хуліганські дії" за участь у протестах 14 серпня проти капітуляційного курсу влади. Так само в СІЗО перебувають сім патріотів з Харкова", - зазначив політик на своєму телеграм-каналі.



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"Влада намагається залякати кожного, хто не дасть піти шляхом капітуляції. Але правда - за нами!", - додав Білецький.



Ветеран війни з Росією Кухарчук очолює осередок "Нацкорпусу" на Черкащині.



Як видно на відео, один з учасників акції тримає в руках виготовлений у вигляді дорожнього знаку плакат "Stop диктатурі!". Інші присутні тримають велику розтяжку з портретами Кухарчука і Довбиша.Поряд чергує посилений загін правоохоронців.