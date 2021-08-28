Ветеран АТО-ООС з Черкас, який через звукову колонку хотів задати питання Зеленському, отримав повістку. Слідство наполягає на СІЗО
Учасник бойових дій на Донбасі, голова осередку "Нацкорпусу" в Черкаській області Дмитро Кухарчук повідомив про отримання ним сьогодні, 28 серпня 2021 року, повістки від Національної поліції
Про це передає Еспресо.TV.
"Підозри отримали я мій бойовий побратим Олег Довбиш, з яким ми пройшли найгарячіші фази війни 2014-2015 років, за ч.4 ст.296 , за нібито хуліганські дії під Офісом президента 14 серпня цього року. Слідча вимагає СІЗО, оскільки я можу переховуватись і чинити тиск на свідків", - заявив Кухарчук на своєму телеграм-каналі.
Судове засідання призначено на понеділок.
"30 серпня скоріш за все суд, щоправда, точний час не вказано. Печерський суд міста Києва", - зазначив Дмитро Кухарчук.
"Мене не залякати ні слідчими ізоляторами, ні погрозами, ні тиском. А от Зеленському світить імпічмент за державну зраду і плювок в обличча демократичних цінностей!", - цими словами він завершив свій допис.
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"Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру... Направлено клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - інформує своєю чергою офіційний сайт Нацполіції.
Такі дії правоохоронців Кухарчук пов'язує зі своєю спробою поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленського на тему формули Штайнмаєра, під час його візиту до міста Шпола на відкриття артоб‘єкту "Серце України". Це мало місце в понеділок, 23 серпня.
"Перед приїздом Зеленського до Шполи мав розмову з чинним головою ОДА, Олександром Скічко (колишній актор розмовного жанру, висуванець партії "Слуга народу" - ред.), який прямим текстом сказав, що якщо не їхатимемо - все буде добре", - поділився Кухарчук своїм баченням.
Тоді, у Шполі, на нього було складено протокол.
Того дня події розгорталися наступним чином: ветерани війни включили колонку і намагалися задати питання Зеленському щодо загрози прихованої капітуляції та формули Штайнмаєра, далі було застосування поліцією сльозогінно газу, гумових кийків та затримання причетних 6 осіб. 4 з них - ветерани російсько-української війни.
Ось версія подій від силовиків:
"Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок.
Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції".
Наступного дня, 24 серпня, о 07:30 ранку поліція намагалася застати Дмитра Кухарчука вдома, але у нього, як він каже, не працював домофон.
- Опозиція вважає, що реалізація формули Штайнмаєра може розпочатися після повернення Зеленського з перемовин із президентом США Джозефом Байденом.
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