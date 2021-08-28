Білий дім назвав теми перемовин Зеленського з Байденом

Вони обговорять ситуацію в Криму і на Донбасі. Про це сказала представниця американського Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Еспресо.TV.



"Наступного тижня президент також візьме президента України Зеленського в Білому домі. Цей візит підтвердить незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - повідомила Дженніфер Псакі під час брифінгу.



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За словами речниці Білого дому, американський і український лідери обговорять про тісну співпрацю Вашингтона і Києва в сфері енергетичної безпеки.



Також президенти торкнуться теми, пов'язаної з рядом реформ, в тому числі по боротьбі з корупцією.



Зустріч намічено на 31 серпня.

Нагадаємо, під час перемовин з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель Зеленський докорив їй за відмову Німеччини надати зброю Україні й пообіцяв, що спілкуватиметься з Байденом на тему створення боєздатного українського флоту, здатного розблокувати Чорне й Азовське моря.