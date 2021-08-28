Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України
О 12:00 в суботу, 28 серпня 2021 року, на столичному Майдані Незалежності розпочнеться акція під назвою "Вимоги нації"
Її проводитиме політична партія ВО "Свобода", передає Еспресо.TV.
Як зазначається в анонсі, на мітингу буде озвучено наступні заклики до глави Української держави:
"Відмовитись від реалізації Мінської капітуляції в будь-якій формі.
Ніякого особливого статусу для Донбасу.
Ніякого проведення виборів на окупованій території.
Ніякої "формули Штайнмаєра".
Ніяких "Мінських угод".
Ніяких переговорів у Нормандському форматі".
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Також "свободівці" проситимуть Зеленського "вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:
– участі у переговорах щодо війни на Донбасі,
– прямої військової допомоги,
– статусу основного союзника США поза НАТО,
– блокування добудови Північного потоку-2".
"Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", маємо право відновити свій ядерний потенціал. Якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!", - наголошують організатори.
- Два тижні тому, перед відвідинами Києва федеральною канцлеркою Німеччини Ангели Меркель, схожу акцію з приблизно такими ж вимогами проводив "Національний корпус".
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