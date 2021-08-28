Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України

Її проводитиме політична партія ВО "Свобода", передає Еспресо.TV.



Як зазначається в анонсі, на мітингу буде озвучено наступні заклики до глави Української держави:



"Відмовитись від реалізації Мінської капітуляції в будь-якій формі.



Ніякого особливого статусу для Донбасу.



Ніякого проведення виборів на окупованій території.



Ніякої "формули Штайнмаєра".



Ніяких "Мінських угод".



Ніяких переговорів у Нормандському форматі".



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Також "свободівці" проситимуть Зеленського "вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:



– участі у переговорах щодо війни на Донбасі,



– прямої військової допомоги,



– статусу основного союзника США поза НАТО,



– блокування добудови Північного потоку-2".



"Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", маємо право відновити свій ядерний потенціал. Якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!", - наголошують організатори.

Два тижні тому, перед відвідинами Києва федеральною канцлеркою Німеччини Ангели Меркель, схожу акцію з приблизно такими ж вимогами проводив "Національний корпус".