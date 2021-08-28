Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України

Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України

28 серпня, 2021 субота
11:45
Новини

О 12:00 в суботу, 28 серпня 2021 року, на столичному Майдані Незалежності розпочнеться акція під назвою "Вимоги нації"

Її проводитиме політична партія ВО "Свобода", передає Еспресо.TV.

Як зазначається в анонсі, на мітингу буде озвучено наступні заклики до глави Української держави:

"Відмовитись від реалізації Мінської капітуляції в будь-якій формі.

Ніякого особливого статусу для Донбасу.

Ніякого проведення виборів на окупованій території.

Ніякої "формули Штайнмаєра".

Ніяких "Мінських угод".

Ніяких переговорів у Нормандському форматі".

Читайте такожРосія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький

Також "свободівці" проситимуть Зеленського "вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:

– участі у переговорах щодо війни на Донбасі,

– прямої військової допомоги,

– статусу основного союзника США поза НАТО,

– блокування добудови Північного потоку-2".

"Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", маємо право відновити свій ядерний потенціал. Якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!", - наголошують організатори.

  • Два тижні тому, перед відвідинами Києва федеральною канцлеркою Німеччини Ангели Меркель, схожу акцію з приблизно такими ж вимогами проводив "Національний корпус".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
26 серпня, 2021 четвер
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
26 серпня, 2021 четвер
Афганістан: Масуд домовився з талібами про тимчасове перемир'я
Телеканал "НАШ"
26 серпня, 2021 четвер
Герасим’юк: Рішення щодо ліцензії каналу "НАШ" прийняте за "скабєєвщину"
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.82
    Купівля 26.82
    Продаж 27.06
  • EUR
    Купівля 31.44
    Продаж 31.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
28 серпня
14:38
МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії
14:29
Андрій Яніцький
$2,7 млрд від МВФ – щаслива новина для уряду в переддень вересневих виплат, – економіст Андрій Яніцький
14:12
Середмістя Харкова перекриють на три дні
13:50
Білий дім назвав теми перемовин Зеленського з Байденом
13:31
В Ялті згорів дах багатоповерхівки
13:10
Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових
12:57
Марія Кучеренко
"Якщо вийдемо з Нормандського формату, то отримаємо ескалацію", – експертка з питань безпеки Марія Кучеренко
12:52
За гроші з Москви проти "Кримської платформи" працювали 15 тис. ботів, - СБУ
12:38
Обстріли Авдіївки: поранено військового, залізничне сполучення призупинено
11:00
Польські вчителі отримуюють на 1 тис. євро більше за українських
10:30
В Україні повністю щеплено від коронавірусу менше 10% населення
10:00
Російські війська вдруге протягом ранку обстрілюють Авдіївку
09:37
Пандемія COVID в Україні: другу добу поспіль - понад 2 тис. заражень
09:15
Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції  Одеси поновився на посаді, - ЗМІ
09:00
свято
Її покровительство - це благословення небес. Успіння Пресвятої Богородиці: історія, значення, надії великого свята
08:55
В Афганістані ліквідовано планувальника терактів "ІД", - CNN
08:23
Вступ до ПТУ продовжено до 1 жовтня
08:00
27 серпня на фронті: 7 обстрілів неподалік від 6 селищ та сіл, росіянами вбито захисника України
07:26
У небі над Харківщиною виявлено іноземний безпілотник
07:10
Ексклюзив
COVID-19
COVID-19 як економічна криза природного походження
07:00
Книга для меншості, сатана у спідниці та замахана жінка – 5 книг, де кажуть гірку правду
2021, п'ятниця
27 серпня
23:00
Марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
Друга спроба: марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
22:41
Дмитро Кулеба
"Не відповідають дружньому характеру": Кулеба про слова президентки Естонії щодо вступу України в ЄС
21:51
У Києві на Південному мосту внаслідок двох ДТП ускладнено рух
21:18
У Харківській міськраді проводять обшуки
21:03
Микола Рудьковський
ОГПУ просить суд заарештувати колишнього міністра Рудьковського
20:45
Афганістан
Понад 230 українців залишаються в Афганістані, - посол
20:38
Зеленський і Санду
Говорили про повернення енергокомпаній та "Кримську платформу": Зеленський зустрівся із Санду
20:15
переможці Міжнародної премії Івана Франка
Оголосили переможця почесної Міжнародної премії Івана Франка
19:51
Теракти в Кабулі
Теракт біля аеропорту Кабула: серед загиблих були громадяни Британії
19:50
Янукович
Справа "Межигір’я": Януковича повторно викликали до суду
19:27
У Білорусі ліквідували Асоціацію журналістів
19:12
На Одещині в ДТП постраждали троє поліцейських
19:03
гроші
Поширення списків боржників за компослуги є порушенням закону, - Офіс омбудсмена
18:54
Кріштіану Роналду
Роналду став гравцем "Манчестер Юнайтед"
18:45
Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
На Буковині чиновники вкрали понад мільйон гривень, призначених для ліквідації наслідків повені
18:33
Микола Гусак
Суддя Верховного Суду Гусак подав у відставку
18:25
дія
COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров
18:18
стрілянина по автомобілю
У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю
18:13
сепар
День у зоні ООС: окупанти обстріляли позиції поблизу Новомихайлівки, загинув український військовий
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV