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Головна війна з Росією Росія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький

Росія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький

14 серпня, 2021 субота
17:00
війна з Росією

Російський правитель Володимир Путін тисне на главу української держави Володимира Зеленського. Йому потрібно, аби той конче виконав дві його головні вимоги

Про це голова Азовського руху Андрій Білецький заявив на мітингу, що сьогодні, 14 серпня 2021 року, відбувся на вулиці Банковій, перед входом на площу перед Офісом президента, передає Еспресо.TV.

"Ми знаємо головне - навіщо їм зараз притискати ветеранів. Навіщо їм зараз показувати свою "силушку" українській частині суспільства. З простої причини. Тому що від них вимагають - для цього прилітає Меркель, для цього викликає Байден і т.д. Від них вимагають - а в першу чергу викликає Володимир Путін, яким глибоко захоплюється внутрішньо Зеленський.

Вони вимагають формули Штайнмаєра, вони вимагають виборів у "ДНР" і визнання, фактичного визнання терористів владою на тій території", - розповів Білецький. 

За його словами, росіяни також "вимагають дати воду в Крим".

"І це треба зробити швидко", - наголосив Білецький.

Політична ситуація є небезпечною, додав він, адже, попри те, що Зеленський наразі не робить заяв з приводу формули Штайнмаєра, не може не викликати занепокоєння "невиконання державного оборонного замовлення", а також дія наказу не відкривати вогонь у відповідь та грошове заохочення бійців за його виконання.

"Навіщо це робиться? Виключно з однією умовою - щоби було простіше капітулювати", - наголосив Андрій Білецький.
 



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Ангела Меркель
Володимир Зеленський
Андрій Білецький
Володимир Путiн
капітуляція
формула Штайнмаєра
формула Штайнмайєра
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