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Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький

21 серпня, 2021 субота
22:30
Суспільство

Нинішні дії команди президента Зеленського з переслідування патріотичного й ветеранського мають свою логіку

Про це голова "Нацкорпусу", засновник та перший командир добробату "Азов" Андрій Білецький заявив в інтерв'ю Цензору, передає Еспресо.TV.

"На моє переконання, Зеленський збирається підписувати формулу Штайнмаєра, мріє про зустріч із Путіним і чітко розуміє, що активна частина правого та ветеранського середовища цьому протистоятиме. Тому треба "збити" всю цю історію на старті та відразу нанести іміджеві втрати тим людям, які завтра виступатимуть проти певних твоїх дій. Це логічна тактика, особливо в не надто демократичних країнах", - пояснив політик.

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Саме тому, зазначив Андрій Білецький, протягом тижня "були проведені обшуки у різних груп ветеранів", котрі він закликає "виступати", а не "пересиджувати тихо".

"Наприклад, на Кіровоградщині затримали "свободівців", яким закидають те, що вони займалися рекетом з арбалетом. В пресі достатньо інформації про подібні історії. Загалом було проведено більше ста таких обшуків. Хтось хоче пересидіти їх тихо. Я вважаю: якщо ти певен у своїй правоті, то виступай. Думаю, Зеленський хоче репресувати ту частину суспільства, яка восени протестуватиме проти капітулянтських історій", - сказав Білецький.

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"Тут основними завданнями є залякування, дискредитація та демонізація", - підсумував очільник "Національного корпусу".


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Свобода
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ВО Свобода
Андрій Білецький
капітуляція
формула Штайнмаєра
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