"Нацкорпус" збирається поспілкуватися з Зеленським в понеділок, 23 серпня. Напередодні не виключені "маски шоу"
Черкаський осередок "Національного корпусу" отримав повідомлення про нібито підготовку провокацій щодо своїх партійців
Це пов'язано із запланованим візитом до області президента Володимира Зеленського, заявив сьогодні, 21 серпня 2021 року, керівник місцевої обласної парторганізації НК, бойовий офіцер в запасі Дмитро Кухарчук, передає Еспресо.TV.
"Є інформація що УСР (поліцейське Управління стратегічних розслідувань - ред.) і СБУ планують обшуки у черкаського "Нацкорпусу" перед приїздом Зеленського 23 серпня. Крім того, готуються закривати по 208 (Стаття Кримінально-процесуального кодексу 208. Затримання уповноваженою службовою особою - ред.), мене і перших облич руху у Черкасах. Скоріше за все шитимуть організацію ОЗУ... Звертаюсь до громадськості і журналістів про максимальний розголос", - сказав Кухарчук.
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При цьому він підтвердив, що 23 серпня ветеранська спільнота "планує їхати на відкриття меморіалу "Центр України", що під Шполою".
"Плануємо задавати питання Володимиру Олександровичу щодо імплементації формули Штайнмаєра, відводу контрснайперських груп і репресій щодо ветеранів. Можете вважати це офіційною заявкою про проведення заходу", - зазначив Дмитро Кухарчук.
"Ще раз повідомляю, що нічого незаконного ні вдома, ні на робочому місці, ні в транспорті не зберігаю. Чекаю на "маски шоу", - наголосив очільник "Національного корпусу" Черкащини.
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