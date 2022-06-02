В Чорному морі вже три російські кораблі, які загрожують ракетними ударами, - ОК "Південь"

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Тим часом, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до 3, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули 3 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати",- йдеться у повідомленні.

Додають, що загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. В ОК "Південь" кажуть, що ворог продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п), щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів.

ОТУ "Схід" за 1 червня знищили 38 росіян, БТР, ББМ, 2 міномети та екіпаж БпАК.

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