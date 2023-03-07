Про це він написав у телеграмі.

Алгоритм дій, для отримання сертифікату, наступний: треба звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Спеціаліст перевірить справжність сертифіката, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем та внесе інформацію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Після цього користувач зможе згенерувати сертифікат у "Дії".

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям — важливо", - коментує Федоров.