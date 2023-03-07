В "Дії" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, зроблених за кордоном
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відтепер у "Дії" можна згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, які були зроблені за кордоном
Про це він написав у телеграмі.
Алгоритм дій, для отримання сертифікату, наступний: треба звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Спеціаліст перевірить справжність сертифіката, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем та внесе інформацію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Після цього користувач зможе згенерувати сертифікат у "Дії".
"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям — важливо", - коментує Федоров.
- У застосунку "Дія" відтепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.
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