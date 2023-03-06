У Дії можна отримати електронне судове рішення за кілька кліків

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Продовжуємо цифровізувати сферу судочинства. Тепер у застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог", - пише пресслужба.

Повідомляється, що судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Зокрема і підтвердження розлучення.

Для того аби отримати цифровий документ, необхідно зайти у Дію, натиснути "Послуги", далі "Судові справи", обирайте рішення.

Судові послуги працюють в останній версії Дії.