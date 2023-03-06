У Дії можна отримати електронне судове рішення за кілька кліків
У застосунку "Дія" відтепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Продовжуємо цифровізувати сферу судочинства. Тепер у застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог", - пише пресслужба.
Повідомляється, що судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Зокрема і підтвердження розлучення.
Для того аби отримати цифровий документ, необхідно зайти у Дію, натиснути "Послуги", далі "Судові справи", обирайте рішення.
Судові послуги працюють в останній версії Дії.
- 28 лютого у застосунку "Дія" запустили опитування, аби дізнатись думку українців щодо 8 березня, адже в більшості країн це звичайний робочий день, а в Україні – вихідний. Понад 1,3 млн українців в Дії віддали свої голоси аби залишити 8 березня вихідний.
- У Дії українців просять проголосувати за нову назву для Південно-Західної залізниці.
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