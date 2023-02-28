Чи залишати 8 березня вихідним: українцям пропонують пройти опитування в Дії
У застосунку Дія запустили опитування, аби дізнатись думку українців щодо 8 березня, адже в більшості країн це – звичайний робочий день, а в Україні – вихідний
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, у Верховній Раді вирішують, чи залишати 8 березня вихідним днем.
"8 березня — Міжнародний день захисту прав жінок, і виник він завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний, долучіться до опитування через застосунок Дія", - написав Федоров.
Він наголосив, що кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Щоб узяти в ньому участь, треба відкрити застосунок, обрати "Послуги" і перейти до опції "Опитування".
- У грудні 2022 року в Дії запускали опитування щодо дати святкування Різдва.
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