Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, у Верховній Раді вирішують, чи залишати 8 березня вихідним днем.

"8 березня — Міжнародний день захисту прав жінок, і виник він завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний, долучіться до опитування через застосунок Дія", - написав Федоров.

Він наголосив, що кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Щоб узяти в ньому участь, треба відкрити застосунок, обрати "Послуги" і перейти до опції "Опитування".